Da Sapri alle Eolie, al via i collegamenti | VIDEO

Alla stazione di Sapri grazie all’Alta Velocità ferroviaria di Italo, quindi al porto con l’autobus per poi dirigersi ed arrivare comodamente alle isole Eolie in aliscafo. Il tutto grazie all’accordo tra Alicost e NTV ed al servizio offerto dal Comune di Sapri in collaborazione con l’azienda Autolinee Curcio.

I collegamenti da Sapri alle Eolie

Ieri pomeriggio, intorno alle 16:30, è partita la prima corsa per Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari. E così sarà, fino al prossimo 30 agosto, dal molo saprese, ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica, con partenza da Sapri alle 16 ed arrivo a Lipari alle 20.

Le corse di ritorno dalle Eolie al Golfo di Policastro sono previste il lunedì, venerdì, sabato e domenica con partenza da Salina alle 9 ed arrivo a Sapri alle 13.

Il primo viaggio

Prima del viaggio inaugurale da Sapri alle Eolie, conferenza stampa con il sindaco, l’intera amministrazione comunale saprese, la Capitaneria di Porto, i responsabili di Alicost e di Autolinee Curcio. Una cinquantina le persone che si sono imbarcate in direzione Eolie dal porto saprese.