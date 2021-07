Cristian Molinaro-Venezia: è rinnovo, ultimo campionato per il cilentano?

Dopo il successo nella finale play-off con il Cittadella il Venezia ha conquistato il ritorno in Serie A. La squadra lagunare vede nella sua rosa Cristian Molinaro, terzino sinistro cilentano che ieri ha firmato il suo rinnovo con i veneti. Molinaro, classe ’83, giocherà in Serie A e poi potrà scegliere se continuare a calcare i campi da calcio o intraprendere la carriera da dirigente.

Cristian Molinaro: rinnovo ufficiale con il Venezia

Venezia FC comunica di aver sottoscritto con il giocatore Cristian Molinaro un contratto triennale fino al 30.06.2024. Molinaro vanta 513 presenze in carriera di cui 232 disputate nella massima serie, 93 in Bundesliga con il VfB Stoccarda e 33 con il Venezia FC. Al termine della stagione 2021-22, la terza consecutiva con la maglia del Venezia FC, il giocatore di comune accordo con la dirigenza, valuterà se continuare ad essere protagonista in campo o se intraprendere una carriera tecnico-dirigenziale all’interno del club arancioneroverde.

Da domani il ritiro a San Vito di Cadore

Anche quest’anno, dopo la positiva esperienza della scorsa stagione, sarà San Vito di Cadore ad ospitare il Venezia FC, a testimonianza del forte legame del club con il territorio del Cadore. La preparazione estiva, primo step di ogni nuova stagione sportiva, vedrà mister Zanetti, il suo staff e tutta la squadra trasferirsi dal 12 al 25 di luglio a San Vito di Cadore dove la squadra si allenerà presso il Centro Sportivo di San Vito di Cadore e soggiornerà presso l’Hotel Marcora Palace.

Durante le due settimane, Modolo e compagni sosterranno sedute quotidiane di allenamento presso il già citato centro sportivo ed il 17 luglio disputeranno una amichevole con la Rappresentativa Locale con calcio d’inizio alle ore 18.00. Tutti i tifosi arancioneroverdi che nel periodo dal 12 al 25 luglio vorranno seguire da vicino il ritiro degli arancioneroverdi, potranno usufruire di una speciale convenzione a loro dedicata presso i seguenti hotel convenzionati dal Consorzio Cadore Dolomiti:

La tournèe internazionale

Dopo due settimane di preparazione a San Vito di Cadore, il Venezia FC volerà in Olanda dal 28 luglio al 6 agosto per una tournée internazionale che prevede 3 match amichevoli in vista dei primi impegni ufficiali. Il quartier generale nei Paesi Bassi del club arancioneroverde sarà a Wageningen dove i ragazzi guidati da mister Zanetti soggiorneranno e si alleneranno nel Centro Sportivo del Fletcher Wellness Hotel. Il primo impegno in calendario è contro l’FC Utrecht, sabato 31 luglio al Galgenwaard Stadion con fischio d’inizio alle ore 16.00. La partita si disputerà a porte chiuse.

Tre giorni più tardi, martedì 3 agosto alle ore 16.00, gli arancioneroverdi affronteranno il FC Twente al De Grolsch Veste di Enschede. La partita si disputerà a porte chiuse. Il terzo ed ultimo match in terra olandese si giocherà venerdì 6 agosto alle 18.30 contro il FC Groningen presso l’Euroborg di Groninga. Al termine dell’ultima amichevole, la squadra farà il suo rientro in Italia per terminare la propria preparazione estiva.