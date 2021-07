Sapri, aggrediscono 57enne in casa: identificate due persone

Erano entrati in casa di un 57enne di Sapri con la scusa di voler fittare l’appartamento, poi l’avevano aggredito e derubato. I carabinieri della compagnia di Sapri hanno ora identificato due dei tre aggressori.

L’episodio nel pomeriggio di ieri (leggi qui). Il 57enne aveva ricevuto in casa tre persone che sembravano intenzionate a visitare l’appartamento che egli intendeva locare. Tuttavia una volta in casa lo hanno aggredito e gli hanno rubato 500 euro e un cellulare dopo averlo narcotizzato.

La vittima era stata trasferita in ospedale, per fortuna non aveva riportato gravi ferite.

I carabinieri, ricevuta la denuncia, hanno ricostruito i fatti e individuato due presunti aggressori originari di Policastro. Ora sono sulle tracce del terzo, pare un uomo di nazionalità rumena.