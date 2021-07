Sapri: uomo aggredito all’interno della sua abitazione

Un uomo di Sapri, intorno alle 17:30 di oggi, è stato aggredito all’interno di un appartamento di sua proprietà, in via Garofalo, a pochi metri da piazza San Giovanni. L’uomo è stato strattonato e colpito da alcune persone, forse 3, che lo avevano contattato telefonicamente per vedere la casa che la vittima voleva loro affittare.

Gli aggressori si sono poi dati alla fuga. Sulle loro tracce i carabinieri della stazione di Sapri, comandati dal maresciallo Pietro Marino.

L’uomo, a cui è stato applicato un collare, ha riportato qualche lieve ferita ma sta complessivamente bene. È stato trasportato solo in via precauzionale all’ospedale dell’Immacolata da un’ambulanza del 118 New Geo.