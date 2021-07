Casal Velino, Incidente sulla Pedemontana: morto Alessandro Falcione

CASAL VELINO. Non ce l’ha fatta Alessandro Falcione, il 38enne che intorno alle 15.30 di oggi si è scontrato frontalmente con la sua moto contro un’auto. Il sinistro è avvenuto sulla Pedemontana. Troppo gravi le ferite riportate. L’uomo era residente in località Ponti Rossi di Lustra, ma originario di Santa Lucia, frazione di Sessa Cilento.

Viaggiava in direzione Omignano quando si è scontrato contro un’Alfa Romeo 147 che procedeva in senso opposto. Terribile l’impatto: il 38enne è finito rovinosamente a terra dopo un volo di diversi metri.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. Ai soccorritori le condizioni di Alessandro Falcione sono apparse subito gravi. E’ stato caricato in ambulanza ma è morto prima di arrivare all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Il suo corpo si trova ora presso la sala mortuaria, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sotto choc l’uomo a bordo dell’Alfa Romeo, così come una donna che guidava una Lancia Ypsilon che stava transitando in zona. Ai carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

La notizia della morte di Alessandro Falcione si è subito diffusa in zona. In tanti hanno voluto esprimere il loro dolore. Il 38enne lavorava come pizzaiolo in un noto locale di Casal Velino Marina. Era sposato ed aveva tre figli.

Il sinistro è avvenuto proprio nel tratto dove lo scorso inverno perse la vita il piccolo Emanuele, 4 anni: viaggiava nell’auto con la mamma quando la vettura finì fuori strada.