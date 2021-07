Un amore, due culture: come far funzionare due relazioni a (lunga) distanza?

È tempo di viaggi e di vacanze, e non è poi così raro che scatti la scintilla tra persone che vivono in due Paesi diversi. È possibile mantenere relazioni sane e felici quando si vive molto lontano l’uno dall’altra? Ecco alcuni consigli per far funzionare meglio queste relazioni particolari.

Il dating online è uno dei migliori modi per comunicare quando vivete in due nazioni diverse

Al giorno d’oggi il dating online, tramite i siti di incontri, è il modo principale che le persone hanno per conoscere persone nuove e organizzare appuntamenti, ma anche per mantenere i contatti con chi hanno conosciuto online e offline. A fronte di un prezzo di abbonamento in molti casi piuttosto basso, infatti, si può accedere a servizi di messaggistica rapidi ed efficienti, pieni di opzioni simpatiche e interessanti. Prendiamo per esempio dammisesso: la tecnologia applicata alle chat permette ai suoi utenti di condividere video live di buona qualità senza i limiti di lunghezza o i problemi di memoria che si riscontrano nelle comuni app per cellulari, oltre che con una crittografia avanzata per mantenere la sicurezza. Quindi, non solo i siti di incontri sono un modo per conoscersi (con utenti residenti in Italia, ma non solo) ma in molti casi si possono usare anche per mantenere vivi i contatti a distanza.

Il compromesso fa parte di qualsiasi relazione

Se stai vivendo una relazione a distanza sai che dovrai affrontare molti compromessi. Il tuo partner non potrà fare parte continuamente della tua vita e sarà necessario fare dei sacrifici talvolta. Ma è importante che tu sia cosciente di un fatto: ogni relazione è fatta di compromessi e quelli che state affrontando voi sono solo un po’ diversi da quelli degli altri. Un rapporto a distanza non ha meno problemi, meno pregi e meno dignità di uno tra persone che vivono nella stessa città. Complicità e collaborazione saranno la chiave di volta per il vostro rapporto.

Consigli per far funzionare una relazione a lunga distanza

Ecco qualche consiglio in più per rendere un po’ più semplice la vostra relazione a distanza:

Dato che lo spostamento da una città all’altra richiede molto tempo, compatibilmente con il vostro lavoro sarebbe auspicabile organizzare dei periodi lunghi, piuttosto che delle brevi vacanze, a casa del partner. Se, mettiamo, ogni due mesi è possibile trascorrere un paio di settimane a casa dell’uno o dell’altro il rapporto si potrebbe fare più profondo e meno stancante.

Come si è detto prima, la tecnologia può venirvi in aiuto per mantenere stretti i contatti e la comunicazione. Esplorate diverse piattaforme per videochiamate e diversi servizi di messaggistica, provate a guardare dei film con uno streaming sincronizzato e provate il sexting.

Sognate in grande: se l’amore tra voi è sincero, non è detto che le distanze attuali non finiranno un giorno per annullarsi. Perché un rapporto a distanza sopravviva è molto importante la prospettiva di un avvicinamento.

Se parlate lingue diverse, cercate di studiare la lingua dell’altro, anche con il suo aiuto. Sarà un arricchimento culturale ma vi aiuterà anche a sentirvi più vicini.

Ricordate di dare all’altro i suoi spazi e di non bombardarlo di messaggi in ogni momento. La qualità è meglio della quantità, sempre e comunque.

In conclusione, anche se le relazioni a distanza e particolarmente quelle internazionali non sono certo facili da mantenere, grazie a molto impegno e complicità e con un piccolo aiuto della tecnologia rimanere uniti e felici è possibile; a patto che prima o poi ci sia la prospettiva di un futuro un po’ più vicino.