Polisportiva Santa Maria: Antonio Amodio nuovo Ds, Maiuri prossimo alla panchina giallorossa?

Prima ufficialità in casa Polisportiva Santa Maria che nella mattinata di oggi ha reso noto l’arrivo di Antonio Amodio. Sarà l’ex dirigente del Sorrento, infatti, il nuovo direttore sportivo dei cilentani, casella rimasta vacante nella passata stagione nel club gialloroos. Lo stesso Amodio affiancherà cosi il direttore generale Alberico Guariglia, che nell’annata trascorsa si era sdoppiato nella doppia veste di Dg e Ds. Questa la nota diffusa in mattinata dall’ufficio stampa della squadra che gioca le sue gare intenre allo stadio “Antonio Carrano”.

Primo annuncio in casa giallorossa: ufficializzato il nome del nuovo direttore sportivo



Antonio Amodio è il nuovo direttore sportivo della Polisportiva Santa Maria. Figlio d’arte, con un’esperienza importante nel ruolo di responsabile scouting del Centro-Sud per la Spal, è stato nelle ultime due stagioni sportive il direttore sportivo del Sorrento. Nel team rossonero in passato aveva già svolto anche il ruolo di consulente di mercato. Il presidente Francesco Tavassi e tutta la dirigenza danno il più caloroso benvenuto al neo direttore sportivo nella famiglia giallorossa. La società augura di poter raggiungere insieme ad Antonio Amodio risultati importanti.

Vincenzo Maiuri nuovo tecnico della Polisportiva Santa Maria?

Freme il mercato per le squadre di quarta serie. In casa Polisportiva Santa Maria, visto l’addio dei giorni scorsi dell’allenatore ex Agropoli Gianluca Esposito, è caccia al nuovo tecnico che guiderà la compagine cilentana alla sua seconda stagione nel massimo campionato dilettantistico nazionale. Nella mattinata d’oggi è arrivata l’ufficialità dell’ingresso nel club giallorosso di Antonio Amodio in qualità di direttore sportivo che potrebbe spingere il nome di Vincenzo Maiuri sulla panchina del team caro alle famiglie Tavassi e Carrano. Maiuri, ex guida tra le altre di Cavese, Portici, Nocerina e Taranto, ha già lavorato a Sorrento con lo stesso Amodio che quindi lo conosce benissimo. Il presidente Francesco Tavassi domenica aveva dichiarato, inoltre, che in questi giorni sarebbe stato annunciato il nome del nuovo trainer giallorosso.