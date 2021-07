Francesco Tavassi: “In settimana il nuovo allenatore della Polisportiva Santa Maria”

A poche ore dal termine della stagione della Polisportiva Santa Maria Francesco Tavassi, presidente dei giallorossi, ha fatto il punto sull’annata 2020-2021. Per i cilentani, ottavi nel girone I di Serie D, si è trattata della prima storica volta in quarta serie. Queste le parole del numero uno del club rilasciate nella serata di ieri all’ufficio stampa della squadra.

Francesco Tavassi: le parole sulla stagione giallorossa

“Sono particolarmente contento e soddisfatto per questo primo anno in Serie D. Siamo una società giovane che ha fatto un’esperienza importantissima in un periodo particolare: abbiamo centrato l’obiettivo prefissato, quello di una salvezza tranquilla. L’ultimo periodo ci ha visti purtroppo fermi, abbiamo poi recuperato quelle partite che ci hanno fatto concludere ottavi un campionato comunque difficile. Siamo partiti bene, poi il primo blocco causa Covid ci ha un po’ penalizzati. Giocare senza pubblico, per una squadra come questa al primo anno in Serie D dove l’ambiente era molto euforico ed il tifo caloroso, non è stato un vantaggio”.

I ringraziamenti del presidente

“Voglio complimentarmi con la squadra, con il mister Esposito, lo staff tecnico e i dirigenti che hanno saputo tenere la dritta via. Volevo ringraziare i tantissimi sponsor, i soci della Polisportiva Santa Maria, mio figlio Alfonso, le famiglie Rizzo e Tortora e mio nipote Antonio tutti sempre molto vicini al nostro impegno. Da questo punto di vista spero che l’imprenditoria locale possa sposare sempre di più la nostra causa. Grazie anche all’ente comunale, che ci permette di fare determinati investimenti sul campo “Carrano”, e alle forze dell’ordine. Poi come non menzionare i tifosi, vicini sempre con il loro sostegno anche in una stagione purtroppo complicata per loro con le tante restrizioni presenti. Complimenti anche all’Acr Messina per la promozione meritata e alle tante squadre che hanno dato interesse e spessore a questo campionato”.

Il numero uno dei cilentani sul futuro

“Vogliamo dare continuità a questo progetto, che ogni anno prova ad alzare l’asticella. Vorremo continuare in questo senso: cerchiamo il nuovo allenatore e abbiamo avuto già diversi contatti, stiamo valutando ora il profilo migliore. Vogliamo programmare nel minor tempo possibile la nuova stagione, partendo proprio dalla scelta del nuovo tecnico. Cercheremo, laddove sarà possibile, di mantenere intatto questo gruppo squadra senza stravolgerlo, un organico composto davvero da ragazzi eccezionali. Loro hanno saputo tenere stretti denti in momenti difficili, a infortuni continui, a periodi anche senza i quattro centrali difensivi in rosa. Particolare attenzione poi, come sempre, ai giovani tasto a noi caro da anni e sul quale investiamo con il settore giovanile”.

I progetti extra-calcistici della Polisportiva Santa Maria

“Con la Polisportiva Santa Maria ci siamo avvicinati ad progetto di ecosostenibilità che deve vedere la società pronta a determinate azioni. Un progetto sociale che ci vede al fianco di Legaambiente con il progetto “Spiagge pulite” e con le borracce in alluminio che saranno in dotazione di prima squadra e settore giovanile. E’ importante potare avanti il discorso della sana ecologia e del green, portare avanti la possibilità di evitare l’uso di plastica e di rispettare le attività energetiche naturali. Farlo poi con tanti giovani è sempre bello e stimolante”.