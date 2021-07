Serie D girone I: i numeri della stagione

Nel pomeriggio di ieri si è conclusa la regular season del girone I di Serie D. Lo start del campionato è giunto lo scorso 27 settembre con due cilentane al via: la Polisportiva Santa Maria e la Gelbison. Per i giallorossi, passati dal tecnico Egidio Pirozzi a Gianluca Esposito, prima volta in quarta serie mentre decimo campionato di fila nel massimo torneo dilettantistico regionale per la Gelbison, affidata a Giuseppe Ferazzoli.



Serie D girone I: i numeri del campionato

E’ stato l’Acr Messina a balzare in Serie C, grazie ai 73 punti collezionati due in più dei cugini dell’Fc Messina. Le due peloritane si dividono la palma di miglior difesa del torneo, con 25 reti incassate, e di squadra con più gare vinte, 21. L’Acr è, invece, l’attacco più prolifico, con 66 centri, e la formazione ad aver perso meno, solo due gare. La squadra ad aver pareggiato di più è poi la Polisportiva Santa Maria, che ha diviso la posta in palio in ben 15 circostanze. L’Fc meglio di tutte in casa con 46 punti racimolati mentre i cugini dell’Acr sono i leader in trasferta dove ne hanno conquistati 31.

Il numeri della Gelbison

Terzo posto per la Gelbison, impegnata ora nei play-off di fine campionato, con 66 punti. Per i vallesi, quarti per rendimento interno, 38 lunghezze conquistate allo stadio “Morra” dove è andata a segno per 30 volte, quinto attacco interno del girone I di Serie D. Settima difesa interna, invece, per l’organico rossoblù infilzati per 15 volte tra le mura amiche. Nelle gare esterne sono 28 le lunghezze messe in cassaforte, secondi soli all’Acr Messina. Secondo miglior attacco, poi, in trasferta con 24 centri realizzati e terza difesa esterna con i 17 gol incassati alla pari della Polisportiva Santa Maria. Ben 19 i successi totali a fronte di 9 pareggi e 6 sconfitte. Terzo attacco del torneo per il team vallese con 54 reti marcate e quarta difesa, alla pari dell’Acireale, con 32 siglature incassate. Mattia Gagliardi di piazza al decimo posto della classifica marcatori con i suoi 10 gol messi a segno in campionato.



I numeri della Polisportiva Santa Maria

La Polisportiva ha centrato l’ottava piazza del girone I di Serie D grazie ai 45 punti incamerati nelle 34 partite stagionali. Buon passo per i giallorossi in casa, ottavi a solo due lunghezze dalla sesta posizione considerando lo score interno, con 32 punti messi in cassaforte allo stadio “Carrano”. I giallorossi in casa sono risultati il terzo attacco, alla pari dell’Acireale con 31 reti, e la quinta difesa, con 12 gol incassati. Da rivedere però il trend esterno, il dodicesimo, dove sono arrivati 7 passi falsi, 9 pareggi ed un 1 successo. Lontano dal Cilento per il team di Santa Maria di Castellabate il terzultimo attacco alla pari del Licata, solo 12 marcature, e terza miglior difesa alla pari con la Gelbison con 17 reti incassate. In totale 10 i successi cilentani con 15 pareggi e 9 sconfitte per i giallorossi che sono risultati la terza difesa con 29 reti incassate ed il settimo attacco, alla pari con il Biancavilla, con 43 sigilli timbrati. Domenico Maggio si piazza al terzo posto della classifica marcatori avendo timbrato il cartellino 18 volte in totale.