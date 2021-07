Cittanovese-Polisportiva Santa Maria: termina con una sconfitta la stagione dei cilentani

Tornava in campo nel pomeriggio di oggi la Polisportiva Santa Maria impegnata con la Cittanovese nel 34° turno del girone I di Serie D. I i cilentani, reduci dal successo con l’Acireale, erano di scena dopo l’ultima gara giocata lo scorso 16 giugno. Allo stadio “Morreale-Proto” alle ore 17:00 a dirigere la gara, terminata 3-1 il 14 febbraio allo stadio “Carrano”, è stato il sig. Stefano Foresti della sezione di Bergamo. Termina per 2-1 con il calabresi avanti due volte nel primo tempo.

Cittanovese-Polisportiva Santa Maria: il primo tempo

La gara inizia su ritmi bassi. Da segnalare al secondo il lancio di Maio che pesca Tandara anticipato però dall’uscita di Latella. La punta si rivede al sesto quando serve Vincenzo Romano che dopo essersi accentrato calcia centralmente tra le braccia dell’attento Latella. Il primo tentativo dei padroni di casa giunge al 12′ con il tentativo fuori misura di Crucitti che spara sopra la traversa cilentana. Al 15′ punizione di Maio: il tentativo del centrocampista risulta però debole e non crea particolari grattacapi a Latella. Al 17′ Grieco salva però gli ospiti con un intervento provvidenziale sulla girata di Petrucci con la punta. Sul fronte opposto al 22′ ci riprova Giovanni Romano che però viene chiuso al momento di calciare in porta. Il match si sblocca al 25′ con Viola che di testa svetta sugli sviluppi di un calcio di punizione siglando l’uno a zero per i calabresi.

La Polisportiva prova a scuotersi al 28′ con un corner battuto da Maio che mette una palla insidiosa nel cuore dell’area che non viene impattata da nessun compagno di squadra. Al 32′ ancora cilentani in attacco con il duo Vincenzo e Giovanni Romano che imbeccano Tandara che non inquadra la porta del team ospite. Al 33′ giunge però il raddoppio con Viola che lasciato solo all’interno dei sedici metri buca l’incolpevole Grieco. Sessanta secondi dopo ancora Vincenzo Romano, stavolta di testa, prova ad impattare la palla di testa, su cross di Dentice, la sfera vede la sua corsa terminare oltre la trasversale. . Nel recupero della prima frazione bella trama giallorossa: Tandara viene però fermato prima di scagliare il suo tiro verso la porta avversaria. Prima di rientrare negli spogliatoi l’ex di Agropoli e Gelbison chiama all’intervento Latella con un tiro a giro che trova i guantoni del numero uno locale.

La ripresa

Nel secondo tempo al terzo Dorato mette un traversone insidioso nell’area ospite, ma nessuno del team calabrese è lesto nella girata verso la porta di Grieco. Sul versante opposto Vincenzo Romano, dopo una prima conclusione murata, vede chiuso lo specchio dall’uscita tempestiva di Latella. Al nono i padroni di casa impegnano nuovamente Grieco che in due tempi neutralizza la battuta a rete di Napolitano. Dopo una girandola di cambi al 19′ Coulibaly recupera palla servendo Maio che è però impreciso nella sua conclusione che non centra il bersaglio grosso. Al 29′ è Simonetti a cercare con un traversone una soluzione offensiva che si perde con la sfera che attraversa tutta l’area di rigore, tre minuti dopo Giovanni Romani calcia, invece, alta una posizione da buona posizione stessa sorte che capita dopo quattro giri di lancette a Maio.

A cinque dalla fine Latella decisivo due volte prima sulla girata di Giovanni Romano poi sullo spunto seguente di Maio. Al 43′ però il numero uno dei calabresi sbaglia lasciando Tandara la palla per il 2-1. Nel recupero la Polisportiva ha l’occasione buona per il pari con Romanelli, anticipato però per un soffio dalla retroguardia avversaria.

Il tabellino del match

Cittanovese-Polisportiva Santa Maria 2-1

Marcatori: Viola, 25′ pt, 33′ pt, Tandara 43′ st

Cittanovese (4-3-1-2): Latella, Colucci, Miceli (23′ pt Rizzo), Alfano, Corso (39′ st Zinfolino); Lo Sasso (33′ st Scuderi,), Cosenza, Crucitti; Napolitano, (12′ st Giorgio), Dorato, Viola (15′ st Fuschi).

A disp: La Cagnina, D’Angelo, Fuschi, Meola.. All. Infantino.

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Grieco (45′ stMastrangelo), Romanelli, Coulibaly (39′ st Paragano), Chiarello; Dentice (11′ st Lambiase), Maio (44′ st Ventura), Simonetti, Bozzaotre; Romano G, Romano V. (11′ st Tompte), Tandara.

A disp: Citro, Monaco, Iodice. All: Esposito

Arbitro: Stefano Foresti di Bergamo (Giulio-Dattilio)

Ammoniti: Maio, Chiariello, Rizzo, Corso

Note: giornata soleggiata, gara a porte chiuse

Angoli: 2-2 Recupero: 2 ‘ pt, 4’ st