Incidente sulla A2: così Raffaele Maiorano ha salvato un’intera famiglia

POLLA. Sono sempre le azioni a fare la differenza. Stamattina nei pressi dello svincolo di Polla della A2 un nucleo familiare composto da genitori e due bimbi al di sotto dei 4 anni che viaggiava a bordo di un’auto è stato protagonista un grave incidente. L’auto guidata da un uomo, per cause ancora da accertare, è finita contro un guardrail e poco dopo ha rischiato di prendere fuoco (leggi qui).

C’è chi davanti ad una scena simile non riesce a restare lucido e chi invece immediatamente presta il suo aiuto. Stavolta è toccato ad un giovane vibonatese, Raffaele Maiorano, che non ci ha pensato su due volte e mentre le fiamme rischiavano di avvolgere l’intero abitacolo ha messo prima in salvo i bimbi e poi i due genitori.

Il ragazzo seguiva sul proprio mezzo la vettura protagonista del sinistro, in viaggio per questioni lavorative, quando ha assistito alla scena. A mani nude ha liberato i bimbi dalle cinture di sicurezza e li messi al sicuro poi ha provveduto ai due genitori, feriti e visibilmente sotto shock.

Raffaele Maiorano, padre di un bambino della stessa età di uno dei due piccoli coinvolti nell’incidente, oggi ha fatto la differenza nella vita della famiglia.

Alla notizia l’intera comunità di Vibonati ha espresso attraverso i social il proprio apprezzamento per un gesto che può sembrare normale ma dal sapore eroico.

Non tutti avrebbero avuto lo stesso sangue freddo di Raffaele Maiorano e senza la sua lucidità oggi forse avremmo scritto di un’altra tragedia della strada.