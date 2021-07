La Guardia di Finanza di Vallo della Lucania promossa a compagnia

La grave crisi economica provocata dalla pandemia è sfociata nella diffusione dell’usura e nella diffusione di altri gravi reati finanziari. La camorra discendente dal nord della provincia di Salerno e la ‘ndrangheta risalente dal nord della provincia di Cosenza stringono i loro tentacoli al collo di commercianti ed altri piccoli operatori economici logorati dagli effetti delle misure restrittive.

La concentrazione di consistenti flussi turistici nel periodo balneare sulle nostre coste crea l’humus favorevole per il dilagare del commercio degli stupefacenti. Ecco perché occorre rafforzare i presidi della legalità e dell’ordine pubblico sul territorio.

In data odierna il Comando Generale della Guardia di Finanza ha decretato l’istituzione della Compagnia di Vallo della Lucania, articolata su Squadra Comando, Sezione Operativa Volante e Servizi di PG e Nucleo Mobile. Anche la Tenenza di Sapri, per effetto dello stesso decreto, si arricchisce di un Nucleo Mobile.

“Ci attendiamo dalla Guardia di Finanza così rafforzata una più capillare e incisiva azione sul territorio per il controllo della corruzione dilagante in connessione con l’incremento delle opere pubbliche che saranno eseguite in attuazione del Recovery Plan, nonché per la tutela dell’ambiente contro le alterazioni responsabili della diffusione delle malattie tumorali”. Questo il commento del senatore Francesco Castiello.