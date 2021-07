Cittanovese-Polisportiva Santa Maria: ultima stagionale domani per i giallorossi

Torna in campo il girone I di Serie D ripartito mercoledì dopo lo stop inerente al caso Marina di Ragusa. Una stagione travagliata dalle tante pause forzate e dalle ripartenze scaglionate vedrà il suo epilogo, prima di ripartire il giorno 7 con i play-off. Domani spazio a parte del 34° turno del girone, il diciassettesimo ed ultimo del girone di ritorno. In campo, di sabato, quattro delle nove gare non giocate nelle passate settimane.

Polisportiva Santa Maria: ultima gara dell’anno sul campo della Cittanovese

Dopo il tour de force con sei match in diciassette giorni torna in campo la Polisportiva Santa Maria opposta alla Cittanovese. I cilentani, sicuri dell’ottavo posto in classifica con 45 punti conquistati, avevano giocato l’ultima gara contro l’Acireale lo scorso 16 giugno. Per i giallorossi poi lo stop forzato lungo tre settimane: durante la pausa, il 25 giugno, è giunto però l’addio tra il club ed il suo tecnico Gianluca Esposito. L’allenatore nolano non sarà più alla guida, quindi, nella prossima stagione della squadra che gioca le sue gare interne allo stadio “Carrano”. Domani, alle ore 17:00, allo stadio “Morreale-Proto” di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, l’ultimo atto in campionato tra i calabresi e i cilentani.

I padroni di casa con 36 punti sono sicuri della permanenza nella categoria grazie al successo di mercoledì contro il Troina. La gara diretta dal sig. Stefano Foresti della sezione di Bergamo giunge dopo quella d’andata terminata 3-1 il 14 febbraio allo stadio “Carrano”. Gli ospiti, terza difesa del campionato con sole tre reti subite più delle di Acr Messina e Fc Messina, cercheranno di rimpolpare il trend esterno che ha visto un solo successo con nove pareggi e sei sconfitte. Discorso simile per i giallorossi calabresi che tra le mura amiche hanno racimolato diciotto punti, meglio solo del fanalino di coda Roccella. Per i locali in casa quattro vittorie con altrettante divisioni della posta in palio e sei passi falsi.