Torraca, sul belvedere spunta “l’obbligo di baciarsi”

TORRACA. Un segnale stradale originale, forma rotonda e colore blu con scritto “Un bacio a Torraca”. All’interno, non c’è una direzione o un divieto ma l’icona di un bacio.

È questo il cartello davvero originale installato sul belvedere di Torraca che “obbliga” turisti e cittadini a scambiarsi un bacio.

Un invito a fermarsi e a scambiarsi un gesto d’amore nel punto più panoramico e suggestivo della terrazza che affaccia sul Golfo di Policastro.

L’idea, nata dopo i lavori di riqualificazione dell’area, è stata lanciata da Andrea Mancuso, consigliere di maggioranza.

“Il mio vuole essere un invito all’amore in tutte le forme e contro qualsiasi pregiudizio – spiega il giovane esponente – ritornare a vivere quei sentimenti che, per colpa del Covid-19, sono rimasti assopiti.

Un luogo, non solo per le coccole tra innamorati, ma per scambiare abbracci e carezze con le persone amate.

Invito tutti a pubblicare sui social le proprie foto e ad utilizzare l’hastag #unbacioatorraca”.

La proposta, già proposta anche a Trentinara, è stata fin da subito accolta con entusiasmo dall’amministrazione comunale guidata da Francesco Bianco e ha già ricevuto riscontri positivi dal popolo del web.

“Una trovata semplice, dunque, ma sicuramente efficace – dice il Primo Cittadino – sono già tanti infatti che, smartphone alla mano, sono andati a scattare una foto al cartello. Credo possa diventare un’attrazione permanente, un modo per sentirsi ancora di più parte di Torraca”.