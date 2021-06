Salernitana: nessun colpo di scena sulla cessione della società

Non si è sciolto ancora il nodo relativo al futuro della Salernitana. Il club granata dopo il salto in Serie A non ha trovato la sua nuova guida societaria, indispensabile visto le problematiche legate alla multiproprietà del sodalizio campano. Non è bastato quindi un mese e mezzo per risolvere le grane relative ai vertici della squadra portata nella massima serie da Fabrizio Castori. Oggi era stata fissata, infatti, la scadenza ultima da parte della FIGC per la cessione del team del cavalluccio marino, che ha diramato invece poco fa il seguente comunicato.

Salernitana: niente di fatto per la vendita del club

In adempimento alle prescrizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Omnia Service S.r.l. e la Morgenstern S.r.l. dichiarano di aver trasferito le loro rispettive partecipazioni pari complessivamente all’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. al trust Salernitana 2021 finalizzato alla vendita delle suddette partecipazioni. E’ stato nominato quale nuovo Amministratore Unico della U.S. Salernitana 1919 il Generale Ugo Marchetti. Tutti gli atti sono stati trasmessi alla FIGC. Omnia Service e Morgenstern e le famiglie Lotito e Mezzaroma ringraziano il dott. Luciano Corradi per il lavoro svolto e rivolgono un affettuoso saluto e un caloroso ringraziamento a tutti i tifosi della Salernitana, alla città di Salerno e alle autorità e istituzioni salernitane per questi bellissimi anni trascorsi insieme ricchi di successi, gioie e soddisfazioni.

Il comunicato granata di ieri sulla vendita della società

L’U.S. Salernitana 1919 disconosce e rileva l’infondatezza di alcuni articoli di cronaca pubblicati sia a mezzo stampa sia attraverso social network. Gli stessi erano relativi a presunte trattative, talvolta irricevibili, inerenti la cessione della Società stessa. Tali notizie vengono pubblicate al solo fine di destabilizzare la Società e l’ambiente per fini secondari e promo-pubblicitari.

Si diffida, pertanto, tali testate giornalistiche dal diffondere informazioni infondate e non veritiere, ribadendo che l’U.S. Salernitana 1919 si sta adoperando al fine di risolvere la problematica della multiproprietà con trasparenza e nel rispetto della legge.