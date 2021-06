Dopo la promozione in Serie A ottenuta lo scorso 10 maggio, sul campo del Pescara, la Salernitana era pronta d un ribaltone societario. Il club granata, infatti, per disputare la massima serie nazionale doveva mutare forzatamente proprietà, visto che Claudio Lotito è già il presidente della Lazio, altra club di Serie A. Tante le voci rimbalzate in questo mese con le ultime che portavano la famiglia Della Valle a guidare il sodalizio granata. Nelle ultime ore, invece, sembra svelato il nome del prossimo numero uno del cavalluccio marino che sarà Andrea Radrizzani.

Salernitana: il Cilento protagonista nel passaggio di proprietà

Il Cilento protagonista dell’importante trattativa per il passaggio della proprietà della Salernitana, appena approdata in Serie A. Il patron Lotito il socio Mezzaroma, a causa delle regole sulla multiproprietà, sono costretti a cedere entro pochi giorni il club granata. Negli ultimi giorni è emerso con insistenza il nome dell’imprenditore Andrea Radrizzani, già proprietario del Leeds. La stampa sportiva anticipa che è interessato alla Salernitana. Oggi a Napoli per un summit, arriverà con il suo aereo personale.

E a seguire la trattativa in prima persona c’è un avvocato cilentano, legale ma soprattutto amico dell’imprenditore che proprio grazie a questo legame conosce bene anche il Cilento.

L’imprenditore lombardo fa sognare i tifosi: in passato ha tentato anche la scalata all’Inter. I contatti preliminari tra Lotito e Radrizzani sarebbero già andati bene. Mezzaroma potrebbe restare in società con una quota minoritaria. Si ipotizza anche la conferma di Fabiani e Castori.

L’apertura del passaggio della società in una nota ufficiale

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver affidato a professionisti del settore l’incarico di gestire la cessione delle quote societarie. Tali trattative sono pertanto coperte dal segreto professionale e ogni comunicazione sarà fatta nei modi e nei tempi debiti. Invitiamo altresì la tifoseria tutta a non prestare adito a notizie false e tendenziose che circolano da giorni sulle varie piattaforme social e prive di qualsiasi fondamento. Certi di una sicura comprensione la Proprietà ribadisce che si sta adoperando al fine di garantire la massima stabilità e continuità per il futuro della Salernitana.