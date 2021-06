Eccellenza: cuore Agropoli e Virtus Cilento nei play-off

Sono ripartiti oggi i tanto attesi play-off di Eccellenza campana. Dopo 20 giorni di stop forzati, infatti, lunedì il CONI si è pronunciato dando ragione all’Agropoli sul ricorso presentato per la gara giocata contro il Buccino Volcei. Da qui la riammissione nella griglia della post-season della squadra guidata da Carmine Turco e l’estromissione di quella allenata da Mario Pietropinto. La sentenza ha cosi ridisegnato la classifica del girone E d’Eccellenza che ha visto la Virtus Cilento precedere l’Angri e l’Agropoli.

Eccellenza: Agropoli Margiotta spinge i cilentani in semifinale

I delfini agropolesi, erano impegnati in trasferta contro la prima della classe del girone D d’Eccellenza. Allo stadio “Canada-Cioffi” di Cervinara i cilentani cercavano il pass per la semifinale al team avellinese presieduto da Michele Giordano. Per Margiotta e compagni l’unico risultato utile per continuare la corsa nella post-season era quello della vittoria, raggiungibile anche nei tempi supplementari. I biancazzurri nonostante un match contro una squadra con molti calciatori di categoria superiore tengono bene il campo. Nel primo tempo, chiuso a reti bianche, Falco per i cilentani colpisce un palo che da la carica alla truppa di Turco. Nella ripresa gli ospiti passano grazie ad un guizzo di Margiotta, al quarto d’ora, che timbra lo 0-1 che rimane il risultato sino al termine della gara.

Virtus Cilento: i virtussini passano ai supplementari

Per la Virtus Cilento del tecnico Domenico Castiello primo turno dei play-off tra le mura amiche dello stadio “Ardisani” dove alle ore 16:30 è stata sfida con l’Albanova di Ivan De Michele. Ai virtussini basta il pareggio dopo 120′ minuti per approdare al turno successivo, mentre in caso di successo casertano passaggio ad appannaggio degli ospiti, giunti terzi nel girone A. Una buona Virtus prova a fare la gara nei primi 45′ senza trovare il varco giusto con Natiello e Maiese a provarci sui calci piazzati. Nella ripresa però è Barone a marcare il punto del vantaggio casertano al 72′. Nel finale Marocco incorna all’angolino pareggiando i conti e portando la gara ai supplementari. I locali poi restano in nove per un parapiglia nel recupero con Tesoniero e Criscuolo espulsi, mentre per i casertani ad essere allontanato è D’Abbronzo. Nell’extra time, al 102′, Magno firma il sorpasso virtussino, con il 2-1.