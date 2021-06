Vallo: opere di restyling a Pattano: investimenti per 1,4 milioni

VALLO DELLA LUCANIA. L’amministrazione comunale punta a realizzare interventi di riqualificazione nella frazione Pattano. L’Ente, infatti, ha pubblicato una manifestazione di interesse per affidare la progettazione dei lavori di riqualificazione urbana e recupero degli edifici pubblici con finalità sociali.

Riqualificazione a Pattano: il progetto

La spesa complessiva per le opere è di 1,4 milioni di euro, mentre per le sole attività di progettazione saranno investiti 116mila euro. L’incarico verrà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I luoghi di intervento

Si punta ad intervenire sul centro sociale polivalente, l’ex edificio scolastico, Piazza Santa Maria Assunta, Via Arco, via Casaline con l’annesso parcheggio, via Ospizio, Vico Santa Rosalia e il collegamento tra via San Pietro e via Orto Murato.

Obiettivo finale è quello di creare una rete di servizi che potranno recuperare quelle situazioni di grave disagio sociale che investono in particolare minori e famiglie.

Saranno realizzate attività di aggregazione e socializzazione che possano essere anche strumento per prevenire talune criticità.