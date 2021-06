Serie D girone I: le parole post gara di Giuseppe Ferazzoli e Gianluca Esposito

Nel pomeriggio di ieri è tronato in campo a ranghi completi il girone I di Serie D con in campo Gelbison e Polisportiva. I vallesi hanno vinto in casa per 4-0 contro il Roccella, mentre i giallorossi hanno pareggiato per 1-1 sul campo del Biancavilla. Al termine delle gare i due tecnici Giuseppe Ferazzoli e Gianluca Esposito hanno rilasciato qualche parola ai rispettivi uffici stampa.

“Dobbiamo ringraziare a D’Agostino per il rigore parato che ci ha permesso di giocare una partita in discesa. Subendo la rete su rigore in avvio la gara poteva essere diversa. I ragazzi sono stati bravi come lo sono stati tutto l’anno in una stagione importante. Abbiamo raggiunto un traguardo importante essendo nei play-off i e siamo ad un passo dal matematico terzo posto. Ora vogliamo arrivare in finale e possibilmente vincerla. Gagliardi? Un calciatore a cui si deve pochi vincoli perchè è capace di trovare da solo lo spazio giusto. Oggi la supremazia della Gelbison è stata evidente, alcuni episodi oggi sono girati dal verso giusto come non è capitato ad esempio con il Castrovillari. Bello tornare a giocare davanti al pubblico amico”

Polisportiva Santa Maria: le parole di Gianluca Esposito

“Sono contentissimo della prestazione ma arrabbiato per la poca concretezza. Abbiamo fatto una buona partita in casa di una squadra ottima in un periodo dove noi stiamo giocando in maniera continuativa senza allenarci. Purtroppo il risultato dice 1-1 nonostante le 6-7- occasione create. La nostra filosofia ci porta a giocare sempre e i risultati del lavoro fatto da agosto ormai si notano. I risultati ottenuti e come sono arrivati mi fanno dire che il lavoro è stato positivo e bene recepito dai ragazzi. Ora ci aspetta l’Acireale una squadra difficile da affrontare. Noi ci prepareremo al meglio vendendo carissima la pelle”.