Rofrano: ok a lavori sul campo da tennis

Il Comune di Rofrano, con a capo il sindaco Nicola Cammarano, ha deciso di procedere all’esecuzione della manutenzione ordinaria del campo da tennis sito in via Pastena.

In particolare sarà realizzato un nuovo tappeto bituminoso con sovrastante finitura in resina, tappeto dello spessore di cm. 6 che vada a coprire quello esistente, totalmente lesionato, con parziale sostituzione della struttura portante della rete (pali in ferro) e la realizzazione di un armadietto per alloggio contatore Enel.

Numerosi cittadini si sono lamentati dello stato in cui versa il campo da tennis che viene utilizzato da numerosi ragazzi per svolgere attività sportiva, a causa delle pessime condizioni dell’esistente tappeto bituminoso e della struttura portante della recinzione del campo da tennis.

Per questo in seguito a sopralluogo si è accertato che, a causa delle pessime condizioni del tappeto, occorre provvedere celermente alla sistemazione dello stesso, attraverso la messa in opera del nuovo tappeto bituminoso sovrapposto all’esistente con parziale sostituzione della struttura i portante della recinzione e la realizzazione di un armadietto per alloggio contatore Enel.

Questa è soltanto l’ultima iniziativa promossa dall’esecutivo Cammarano per garantire la pratica di attività sportive.