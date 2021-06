A Rofrano una struttura per il calisthenics

Il Comune di Rofrano, guidato dal sindaco Nicola Cammarano, ha deciso di installare una struttura di calisthenics per poter svolgere l’allenamento all’aperto presso il “Parco Uliveto”.

La realizzazione garantirà la possibilità a tutti i ragazzi presenti nel territorio di svolgere attività fisica all’aperto.

Attrezzature per il calisthenics: ok dopo il sopralluogo

Già eseguito un sopralluogo con il quale è accertato che risulta possibile l’istallazione di tale struttura nell’area Parco Uliveto.

La richiesta è partita proprio da alcuni ragazzi di Rofrano ed è stata accolta favorevolmente in quanto punta a migliorare la vivibilità da parte dei giovani e degli amanti del fitness presenti nel territorio comunale.

Cos’è il calisthenics

Il calisthenics (o calisthenic, in italiano calistenia) è un tipo di allenamento a corpo libero che permette di migliorare la forza, la coordinazione e la tua composizione corporea, imparando moltissimi esercizi, da semplici ad avanzati.

Il calistenico è chi si allena (atleta o no) nelle skills (esercizi) del corpo libero, utilizzando solo il proprio peso corporeo come attrezzo per potenziarsi.