Serie D girone I: 32° turno in campo con Gelbison e Polisportiva

Torna in campo il girone I di Serie D fermo dallo scorso 23 maggio. Dopo di allora, infatti, hanno avuto il via i match di recupero per le formazioni con partite non disputate causa positività dei propri calciatori. Domani spazio al 32° turno del girone, il terzultimo, con tutte e nove le gare in programma.

Polisportiva Santa Maria: trasferta con il Biancavilla

Domani torna di scena la Polisportiva Santa Maria impegnata, dopo il successo con il Sant’Agata, al campo “O. Raiti ” di Biancavilla. I giallorossi sono al loro quinto match in due settimane essendo stata la formazione con più gare da recuperare, nel girone I di Serie D, ha giocato infatti ogni tre giorni. I cilentani cercheranno di invertire un trend esterno poco felice dove è giunto un solo successo a fronte di otto pareggi e sei sconfitte. Il Biancavilla, appaiato in classifica ai rivali di giornata, invece in casa ha vinto dieci volte perdendo poi in cinque circostanze. A dirigere la partita, terminata 3-0 all’andata al “Carrano” il 3 febbraio, sarà il sig. Giacomo Rossini di Torino.

I 20 convocati dei giallorossi di mister Gianluca Esposito

Bozzaotre, Capozzoli, Chiariello, Citro, Coulibaly, De Gregorio, Foufoue, Grieco, Iodice, Konios, Lambiase. Maggio, Maio, Monaco, Polverino, Romanelli, Romano G., Romano V., Simonetti e Tandara.

Gelbison in casa con il Roccella

Domani in campo anche la Gelbison di Giuseppe Ferazzoli, che calcherà i manti erbosi di quarta serie dopo la sconfitta del 23 maggio con l‘Fc Messina. I vallesi saranno impegnati al “Morra” contro il Roccella fanalino di coda del gruppo. I rossoblù tra le mura amiche hanno per so una sola volta ottenendo il bottino pieno nove volte e pareggiando in cinque partite. I calabresi, invece, in trasferta ha strappato i tre punti in tre occasioni dividendo la posta in palio una volta e cedendo il passo in undici match. A dirigere la partita, terminata 3-0 all’andata al “Ninetto Muscolo” il 24 marzo, sarà il sig. Gianluca Martino di Firenze.

Serie D girone I: il programma completo

BIANCAVILLA- POL. SANTA MARIA

CITTANOVESE-SAN LUCA

ACIREALE -DATTILO

S.AGATA-RENDE

FC MESSINA-CASTROVILLARI

GELBISON-ROCCELLA

LICATA-ACR MESSINA

MARINA DI RAGUSA-TROINA

ROTONDA-PATERNO

Serie D girone I: la classifica dopo 31 gare

Acr Messina, 67, Fc Messina 63, Gelbison 57, Acireale 53, San Luca 52, Dattilo 51, Rotonda 43, Polisportiva Santa Maria e Biancavilla 41, Castrovillari 40, Licata e Paternò 39, Troina 36, Cittanovese 33, Rende 31, Sant’Agata 30, Marina di Ragusa 27, Roccella 19.