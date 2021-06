Gelbison femminile: rossoblù domani fuori casa con il Torella dei Lombardi

Penultimo turno alle porte nel campionato di Serie C femminile di calcio a 5 campano, che vede impegnata la Gelbison del tecnico Vincenzo Orrico. Le rossoblù, uniche salernitana del torneo, saranno domani di scena in trasferta, in terra avellinese, sul campo del Torella dei Lombardi alle ore 19:00. Sempre domani, alle 12:00, il San Sebastiano ospita il Futsal Koine mentre alle 18:00 incontri tra Napoli United e Futsal Wolves e tra Real Poggio e Falchetti.

Gelbison femminile: le parole della calcettista Carmen Merola

“La stagione è stata caratterizzata da tante situazioni particolari. E’ stato un campionato in cui siamo state contente di quello che abbiamo costruito, sicuramente potevamo fare un po’ meglio ma restiamo soddisfatte perchè è andato come volevamo. Ora vogliamo portare avanti questo progetto -continua Carmen Merola- che ci ha portato a misurare con squadre preparate e corrette. Ognuna ha dato il massimo, ora restano due gare una in trasferta ed una in casa. Per me scendere in campo è stato un sogno che si avvera e che si è realizzato grazio alla Gelbison femminile”.

Promozione in Serie A 2 per il Futsal Wolves

Dopo dodici turni promozione matematica raggiunta per il Futsal Wolves vittorioso per 14 ad 1 nell’ultima giornata contro il Torella dei Lombardi. Non sbaglia nemmeno la seconda della classe Napoli United che regola la pratica San Sebastiano con un 9 ad 1 finale. Con lo stesso risultato successo tondo anche per la terza forza del torneo Futsal Koine che batte i Falchetti.

La classifica vede comandare il Futsal Wolves con 36 punti, seguito dal Napoli United con 29 ed il Futsal Koine con 23. Quarto il San Sebastiano a 20 mentre in quinta piazza stazione più staccata il Torella dei Lombardi a 13. Sesta la Gelbison femminile a quota 10 con il Real Poggio a 7 e i Falchetti ultimo con 0 punti.