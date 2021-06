Gelbison Femminile: sconfitta interna di misura con il Real Poggio

Ancora un weekend in campo per i team iscritti al campionato di Serie C di calcio a 5 femminile. Turno interno per la Gelbison femminile che ieri ospitava al “PalAlento” il Real Poggio, nella dodicesima giornata della massima manifestazione dilettantistica regionale del futsal. Dopo le due vittorie esterne, con Falchetti e Real Poggio, e l’unico successo casalingo, con il San Sebastiano, le vallesi cercavano ancora un sorriso nell’impianto omignanese, dove era giunto un pari anche contro il Napoli United.

Gelbison Femminile: sconfitta di misura con il Real Poggio

L’unica compagine salernitana presente nel torneo arrivava al fischio d’inizio, fissato alle ore 18:00, con 10 punti in classifica dopo 11 partite giocate. Una gara molto equilibrata è terminata per 5-6, con le ospiti a portarsi a casa l’intera posta in palio. Vane per le cilentane il poker di Maria Di Santi ed il guizzo di Stefania Palumbo viste le contemporanee marcature napoletane firmate da Mennillo con una doppietta e Tuccillo a segno quattro volte. Le ospiti partono forti portandosi sul momentaneo 0-3 che sembrava chiudere in anticipo la sfida del “PalAlento”.

La risposta delle padroni di casa però si materializza con due reti di Di Santi a riaprire i giochi prima del nuovo break partenopeo che vede il Real Poggio portarsi sul 2-5. Ancora due volte Di Santi tiene incollata la squadra del tecnico Vincenzo Orrico al match che vede però il quintetto napoletano segnare il 4-6. Il finale è acceso con il 5-6 della Gelbison femminile di Palumbo ad infiammare gli ultimi minuti. Nelle ultime due giornate per le rossoblù gara in terra sannita con il Torella dei Lombardi, domenica prossima, prima della chiusura interna con i Falchetti, il 20 giugno.

Promozione in Serie A 2 per il Futsal Wolves

Dopo dodici turni promozione matematica raggiunta per il Futsal Wolves vittorioso per 14 ad 1 contro il Torella dei Lombardi. Non sbaglia nemmeno la seconda della classe Napoli United che regola la pratica San Sebastiano con un 9 ad 1 finale. Con lo stesso risultato successo tondo anche per la terza forza del torneo Futsal Koine che batte i Falchetti.

La classifica vede comandare il Futsal Wolves con 36 punti, seguito dal Napoli United con 29 ed il Futsal Koine con 23. Quarto il San Sebastiano a 20 mentre in quinta piazza stazione più staccata il Torella dei Lombardi a 13. Sesta la Gelbison femminile a quota 10 con il Real Poggio a 7 e i Falchetti ultimo con 0 punti.