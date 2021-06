Il sondaggio: ennesimo incidente sulla Cilentana, si torna a parlare di autovelox. È la soluzione?

L’autovelox sulla Cilentana, torna a far discutere. Il maxi tamponamento di pochi giorni fa, che ha visto coinvolte ben 5 vetture, ha riacceso i riflettori sull’autovelox posto agli svincoli tra Agropoli Nord e Agropoli Sud.

Le cause del sinistro sono ancora in fase di ricostruzione, ma ciò che è certo è che non è possibile stabilire se fosse l’alta velocità la causa.

Anche lo scorso anno un incidente che aveva visto coinvolte due ragazze aveva fatto riemergere il dibattito tra i favorevoli e i contrari al controllo elettrico della velocità.

Con il nostro consueto sondaggio settimanale abbia lasciato che a parlare foste voi. Il 68% dei lettori sostiene che non è l’autovelox la soluzione ai continui incidenti.

Nicola ci scrive: “No perché pure quando c’era l’autovelox succedevano sempre DEVONO METTERE MANO AL PORTAFOGLIO E AGGIUSTARLA STA MALEDETTA CILENTANA”

Opinione simile anche quella di Giulio: “Non può risolvere nulla l’autovelox, il problema è la poca manutenzione…in tutto. E quando ci si accorge che le cose non vanno? Quando qualcuno muore, quando arriva qualcuno d’importante o come sempre…in estate”.

Alba invece scrive: “Il limite di velocità troppo basso era il vero problema dell’autovelox”.

Intanto anche l’associazione Noi Consumatori, da sempre contraria agli apparecchi per il controllo velocità ha riconosciuto l’importanza degli stessi purché vengano rispettate innanzitutto le regole e poi venga imposto un limite di velocità di almeno 80 km/h.

Chi la spunterà?

Al prossimo sondaggio.