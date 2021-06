Agropoli, grave incidente sulla Cilentana: sei le auto coinvolte

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, intorno alle 9:30, tra gli svincoli Agropoli nord e Agropoli sud della Cilentana. Il sinistro ha coinvolto ben sei mezzi, tra auto e un furgone. Due i feriti più gravi trasportati in codice rosso e giallo presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Per gli altri coinvolti, che pure hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche, ferite più lievi.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Agropoli e i Vigili Del Fuoco del locale distaccamento. Presenti anche i sanitari del 118, intervenuti con più ambulanze per poter soccorrere i feriti.







Notevoli i disagi alla circolazione. In un primo momento il traffico è stato bloccato in direzione sud. Code fino ad 1 km in direzione opposta. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, forse una manovra azzardata, uno scontro tra due vetture, mentre altre che sopraggiungevano sono state a loro volta coinvolte.