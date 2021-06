Via del Mare, al via interventi di manutenzione

Buone notizie per la viabilità nel Cilento costiero. Sono partiti i lavori di manutenzione della ex SS267, meglio nota come Via del Mare. In particolare il tratto interessato è quello che collega Agropoli a Castellabate.

Gli appelli ad interventi lungo la Via del Mare

Da tempo erano partiti solleciti ad eseguire opere di manutenzione. Il tratto viario in più punti presente fossi e avvallamenti e ai bordi delle strade l’erba alta determina anche problemi di visibilità, soprattutto in curva.

Di qui gli appelli ad interventi che avevano innescato anche polemiche politiche. Ora gli operai sono al lavoro almeno per lo sfalcio dell’erba.

«I lavori di manutenzione della ex 267 sono in corso senza bisogno di comunicati stampa, coordinamenti di partiti e presunte interrogazioni che lasciano il tempo che trovano», le parole del consigliere provinciale di Torchiara Luca Cerretani.

«Ho seguito direttamente, insieme ai settori e funzionanti competenti, l’avvio delle operazioni di pulizia stradale grazie alle tante segnalazioni giunte da amministratori locali – spiega Cerretani – cittadini e turisti con cui quotidianamente condivido confronti ed esperienze consapevoli delle difficoltà dell’ente provinciale ed attivi nel dare il proprio contributo alla comunità».

«Per il resto credo che il nostro territorio abbia bisogno di contributi fattivi e non di un po’ di visibilità di pochi», conclude.