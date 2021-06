Scarsa manutenzione sulla Via del Mare: sollecito alla Provincia

CASTELLABATE. Cattive condizioni della strada provinciale 267, meglio nota come Via del Mare, e mancata manutenzione dell’unica arteria di collegamento tra i Comuni a sud del Cilento. Il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Iaquinandi ha inviato una nota di sollecito al Presidente della Provincia di Salerno perché intervenga rapidamente.

“Non è possibile che all’avvicinarsi della stagione estiva, e dopo le gravi ripercussioni economiche e sociali della pandemia, questi Comuni non possano garantire servizi minimi di manutenzione per una strada di collegamento fondamentale per il transito dei viaggiatori – dichiara il consigliere provinciale Iaquinandi – Sostengo le giuste rivendicazioni delle comunità locali collegate della strada provinciale 267 ed in particolare le richieste di intervento che ha posto il sindaco facente funzioni di Castellabate Luisa Maiuri e Raffaele Marciano, coordinatore Enti Locali Cilento”.

“Si tratta di una manutenzione ordinaria e straordinaria che è necessaria. Nel tratto tra Agropoli e Ogliastro Marina, la situazione è critica anche per la folta vegetazione che ha invaso il tratto stradale. Un rischio serio per l’incolumità e la sicurezza degli automobilisti”, aggiunge il consigliere provinciale.

Di qui l’appello alla Provincia “perché solleciti gli uffici competenti ad avviare subito dei lavori per salvaguardare la stagione turistica ormai alle porte, unica occasione di rilancio economico per i territori”.