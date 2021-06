Sapri, Gentile replica a Sd: «dimostreranno chi realmente lavora»

SAPRI. Il sindaco Antonio Gentile respinge al mittente le accuse del gruppo di minoranza SapriDemocratica. Quest’ultimo aveva criticato il primo cittadino per il silenzio di fronte allo “scippo” dell’alta velocità. «Più che altro l’opposizione inizi a rispettare i cittadini. Probabilmente non si rendono conto che utilizzare per propri fini di propaganda elettorale locale una vicenda nazionale ed internazionale quale l’alta velocità/alta capacità equivale a sottovalutare la capacità cognitiva dei propri cittadini e allo stesso tempo a conquistarsi il ruolo di sciacalli», dice il primo cittadino

«Come sempre il tempo e i fatti dimostreranno chi realmente lavora seriamente e per servizio e chi invece non l’ha mai fatto», conclude.

«La Persona più indegna che abbia mai amministrato la nostra città oggi fa appello ai consiglieri di maggioranza. E’ una barzelletta?», si chiede invece il vicesindaco Daniele Congiusti che utilizza toni ancora più forti.