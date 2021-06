Cilento, guasto sulla linea ferroviaria: treni in ritardo

VALLO DELLA LUCANIA. Un’ora di disagi per chi ha viaggiato in treno. Questa mattina, infatti, a causa di un inconveniente tecnico nei pressi della stazione Vallo della Lucania, i treni in transito hanno fatto registrare ritardi.

Interessati in particolare 2 convogli alta velocità e un interity che viaggiavano sulla tratta Battipaglia – Paola. Sul posto i tecnici di Rfi.

Intorno alle 13.20 è stato possibile ripristinare la piena funzionalità della linea. Si sono comunque accumulati ritardi per circa mezz’ora.