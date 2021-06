Play-off Serie D: ecco le date di svolgimento nei nove gironi

Si avvicina la fine dei campionati dei nove gironi di quarta serie. Nove le squadre, la prima per ogni raggruppamento, che balzeranno in Serie C e tra i professionisti mentre diciotto, le ultime due per ogni gruppo, retrocederanno in Eccellenza. Aboliti i play-out in Serie D resteranno però da disputare i play-off. Nella giornata odierna è stata diramata la nota da parte della Lnd inerente alla modalità di svolgimento della post season di Serie D, in programma nella seconda metà di questo mese.

Nei gironi B, C, G, H le semifinali saranno in programma il 16 giugno con finale prevista il giorno 20, nel raggruppamento E le semifinali sono previste invece il 20 giugno e la finale il 23. Infine nei gruppi A, D, F ed I le semifinali si giocheranno il 23 mentre la finale il 27. Quest’ultimo riguarda da vicino la Gelbison che quindi sarà di scena sicuramente il 23 di giugno con la speranza di giocare l’atto finale il giorno 27. Tra le campane poi accessi alla fase a play-off possibile per Savoia e Nocerina (girone G) e Matese (girone F).

Apertura al pubblico per la post-season di quarta serie

Stilate inoltre anche le disposizioni organizzative per la post-season con apertura al pubblico oltre che alla stampa. Rimarranno attive le limitazioni del 25% della capienza massima dei vari impianti. Gli spettatori totali delle singole gare non potranno superare però in alcun caso le 1000 unità. Previsto sempre il distanziamento di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente con prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere. Per le società saranno 40 i tesserati ai quali verrà consentito l’accesso agli spogliatoi. Agli stessi club previsti 20 biglietti con ingresso gratuito. E’ possibile leggere la nota completa diramata dalla Lnd è cliccando qui.