Casal Velino, dal ponte sull’Alento spunta un pino mediterraneo

CASAL VELINO. “Surrealismi cilentani”. Così si intitola il post pubblicato sui social che immortala un pino che spunta fuori dal ponte sul fiume Alento, tra i comuni di Casal Velino e Castelnuovo Cilento. L’immagine può apparire simpatica e singolare, oltre che una testimonianza di resilienza della natura.

Ma a pensarci bene la presenza di un pino mediterraneo che insinua le sue radici nel cemento del ponte crea anche qualche perplessità, oltre che qualche timore per la stabilità dell’infrastruttura.

Eppure si tratta di una strada importante, percorsa ogni giorno da centinaia di vetture. Per qualcuno la presenza del pino testimonia la scarsa manutenzione che viene garantita alle arterie locali; altri si limitano a contemplare la bellezza della cartolina.

Rabbia e ironia si mescolano in attesa di interventi. E’ certo che sono più di tre anni che l’albero è lì, se si considera che dagli scatti di Google Maps risalenti al 2019 era già ben visibile. La presenza del pino e le condizioni del ponte non dovrebbero far scattare un campanello d’allarme? E’ quanto qualcuno si chiede.