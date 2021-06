Spiaggia della Ficocella a Palinuro: ok alla messa in sicurezza

CENTOLA. C’è un progetto per garantire la sicurezza della spiaggia della Ficocella. In vista dell’estate l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmelo Stanziola, ha dato il via all’iter progettuale, approvando lo studio di fattibilità relativo alle opere di messa in sicurezza e mitigazione dell’area costiera, con il ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate questo inverno.

La spiaggia della Ficocella minacciata da una frana

La spiaggia della Ficocella a Palinuro, un vero e proprio angolo di paradiso, era stata interdetta lo scorso gennaio dalla guardia costiera. Il provvedimento arrivò a seguito di un crollo dal costone roccioso adiacente.

Immediatamente le autorità si misero in moto per poter garantire la messa in sicurezza. Venne quindi affidato il compito di redigere uno studio di fattibilità a degli esperti che hanno ora hanno portato a termine l’incarico.

Per i lavori è prevista una spesa di circa 143mila euro. L’opera trova copertura nell’ambito delle risorse stanziate dal Ministero dell’Interno,poche settimane dopo l’evento franoso.

La speranza è che la spiaggia della Ficocella possa presto tornare fruibile.

Le criticità lungo la costa di Palinuro

Si tratta soltanto dell’ultimo tratto della costa palinurese a far riscontrare delle criticità. Da tempo, infatti, si segnalano problemi anche presso la Baia del Buondormire e all’Arco Naturale, monumento naturale e simbolo di questo lembo di Cilento, chiuso per il rischio crolli e in attesa dell’avvio dei lavori di messa in sicurezza.