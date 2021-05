Vallo: oltre due mesi per una visita urgente. “Sconcertante attesa così lunga”

VALLO DELLA LUCANIA. Necessita di un’urgente visita dermatologica ma viene invitato a richiamare a causa di un disservizio. L’utente riesce a parlare con il centro unico per le prenotazioni soltanto 24 ore dopo, ma la prima data utile per una visita all’ospedale “San Luca, è fissata per il 4 agosto in virtù dell’urgenza della situazione. L’alternativa? Agropoli, ma solo tre giorni prima.

Due mesi per una visita: la segnalazione del senatore Castiello

A rendere noto l’episodio, avvenuto il 26 maggio scorso, è il senatore Francesco Castiello.

«È sconcertante e disarmante che in caso di urgenza, qual è quello in questione, si debba subire un’attesa così lunga e trasmodante», il commento dell’esponente 5 Stelle.

L’episodio è avvenuto alla vigilia della visita del Governatore Vincenzo De Luca che ha esaltato anche il lavoro svolto dalla Regione per la sanità. Ma per il senatore Castiello, quella di ieri è stata solo una «missione autocelebrativa».

Le soluzioni

«La soluzione più opportuna per risolvere i problemi della nostra sanità è quella di ritornare all’USL – Vallo della Lucania che, in forza della sua autonomia, potrebbe risolvere questi ed altri gravi incresciosi problemi – sottolinea il parlamentare pentastellato – i sindaci farebbero bene a pretendere questo proficuo ritorno al passato, necessario per l’efficientamento del servizio sanitario nella nostra provincia, a sud di Salerno».