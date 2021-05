Polisportiva Santa Maria-Licata: domani cilentani in campo dopo tre settimane

Torna in campo dopo tre settimane di stop forzato la Polisportiva Santa Maria, opposta al Licata. I giallorossi, infatti, dopo il pari sul campo della capolista Acr Messina, dello scorso 9 maggio, comunicarono alcune positività all’interno del gruppo squadra. Slittate quindi le successive tre partite della truppa guidata dal tecnico Gianluca Esposito, che aveva in precedenza, il 15 aprile, visto già rinviato il match contro il Licata.

Polisportiva Santa Maria- Licata: domani incrocio allo stadio “Carrano”

Domani alle ore 16:00 allo stadio “Carrano”, di Santa Maria di Castellabate, cilentani e siculi daranno vita al recupero del 27° turno del girone I di Serie D. I padroni di casa tredicesimi, con 34 punti in 27 partite, ospitano gli isolani undicesimi con 38 lunghezze in graduatorie raggiunte in 30 gare. I locali prima della pausa forzata erano reduci da 6 risultai utili consecutivi con 5 pari ed un successo. I siciliani, dal canto loro, nelle ultime 5 uscute hanno portato a casa 3 pareggi e due sconfitte. Dirigerà l’incontro, terminato all’andata il 6 gennaio per 1-1, il sig. Riccardo Gagliardini della sezione di Macerata.

I 20 convocati dei cilentani

Bozzaotre, Campanella, Capozzoli, Coulibaly, De Gregorio, Della Torre, Dentice, Fezza, Foufoue, Iodice, Konios, Lambiase, Maggio, Maio, Monaco, Pastore, Polverino, Romano G., Romano V., Simonetti, Tandara.

Le parole di Gianluca Esposito tecnico dei giallorossi

“Sono contento che si torni in campo, visto che la pausa è stata lunga. Ci siamo impegnati al meglio in questa settimana ed ora siamo pronti. Ripartiamo dal Licata, una squadra forte che meriterebbe posizioni migliori in classifica. La condizione fisica sicuramente non sarà ottimale ma dobbiamo interpretare al meglio 7 partite in 20 giorni, consapevoli della mancanza di allenamenti che giocando ogni tre giorni saranno ridotti. Sappiamo che avevamo la possibilità di chiedere ulteriori rinvii ma la società ha deciso di tornare in campo per una continuità del campionato, senza costringere ulteriori stop alle altre squadre. In questa parte conclusiva di stagione proveremo a tornare al lato sinistro della classifica“.