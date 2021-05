Open Day nel Cilento e Vallo di Diano per accelerare la campagna vaccinale

Un weekend per accelerare la campagna vaccinale. Dal Vallo di Diano al Cilento promosse delle iniziative dedicate a chi non ha ancora ricevuto il vaccino.

Sabato 29 maggio sarà l’ospedale di Polla ad aprire le sue porte agli over 40 già iscritti alla piattaforma di prenotazione dei vaccini anti-covid. L’appuntamento è dalle 9 alle 19.

Domani tocca a Castellabate: il centro vaccinale sarà aperto alle persone di età compresa tra 18 e 39 anni che risiedono sul territorio; potranno vaccinarsi con il monodose di Johnson e Johnson. L’appuntamento è presso il centro vaccinale dalle 13 alle 23. Necessario aderire al seguente link: https://forms.gle/VL2mGquHpmnrvEPy7

Domenica 30 maggio open day anche al palazzetto dello sport di Omignano. L’iniziativa, per coloro registrati sul portale della Regione, è aperta ai cittadini di Omignano, Salento, Stella Cilento, Orria, Sessa Cilento, Lustra e Perito.

Open Day (in data da stabilire) anche al palazzetto dello sport di Ascea Capoluogo. Per aderire alla campagna di vaccinazione comunale è possibile prenotarsi via mail tramite gli indirizzi: protocollo.comunediascea@pec.it e turismo.comune.ascea@gmail.com. Sono disponibili anche due numeri di telefono a seconda se si appartiene al settore turistico o commerciale.

Per le strutture turistico ricettive ed extra ricettive 3393860488 (Alessandro Rizzo);

Per le attività commerciali/altri 3286049324 (Pasquale D’Angiolillo)

Al momento della prenotazione è necessario fornire le seguenti informazioni:

Cognome e Nome Codice fiscale Email personale Cellulare della persona Ruolo Struttura ricettiva/commerciale Comune della struttura ricettiva/commerciale

Ad Acciaroli, intanto, sono iniziate le somministra anche agli studenti che dovranno sostenere l’esame di maturità.