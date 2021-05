Covid, nuovo caso tra gli studenti di Vallo della Lucania

VALLO DELLA LUCANIA. Dopo il caso registrato nei giorni scorsi al Cenni – Marconi, un altro contagio tra gli studenti che frequentano gli istituti vallesi. Ad essere positivo un alunno di Piaggine iscritto al liceo scientifico Leonardo Da Vinci.

L’annuncio del sindaco

Lo ha confermato il sindaco Guglielmo Vairo: «È stato comunicato pochi minuti fa il risultato positivo di un tampone molecolare effettuato immediatamente dopo la comparsa dei primi sintomi. L’intero nucleo familiare è in quarantena e nelle prossime ore verrà ricostruita la catena dei contagi. Si raccomanda di continuare a tenere alta l’attenzione nonostante gli ottimi risultati della campagna vaccini».

Covid, si torna alla dad

Come già per il Cenni – Marconi, anche presso il liceo scientifico Da Vinci è previsto il ritorno alla dad, ma unicamente per gli studenti della classe quinta, compagni del soggetto risultato contagiato. Ciò fino a quando non saranno escluse nuove positività.