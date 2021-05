Polisportiva Santa Maria: tour de force alle porte?

Prima anno in quarta serie per la Polisportiva Santa Maria, team giallorosso che sta centrando sul campo la permanenza in Serie D. La formazione cilentana, inserita nel girone I, ha collezionato sino ad ora 34 punti in 27 gare. Nell’ultima sfida disputata il prezioso pari sul terreno di gioco dell’Acr Messina, capolista del raggruppamento che vede squadre siciliane, lucane, calabresi e campane.

Polisportiva Santa Maria: quattro le gare da recuperare

Dopo il match contro i siculi dello scorso 9 maggio i cilentani sono stati costretti ad uno stop forzato, visti alcuni casi di positività che hanno colpito il gruppo squadra. Oltra alla gara contro il Licata, rinviata in precedenza causa Covid all’interno della rosa siciliana, sono arrivati gli slittamenti delle sfide con il Rende, il Marina di Ragusa ed il Sant’Agata. Da calendario nelle prossime settimane la squadra allenata da Gianluca Esposito dovrebbe disputare proprio questi quattro intrecci, prima di rituffarsi nel regolare svolgimento del campionato attualmente fermo per consentire i recuperi.

Per i cilentani tutto in 11 giorni?

Le quattro partite dovrebbero giocarsi a partire dal 30 di maggio sino al 9 di giugno. Domenica 30 è in programma, infatti, al “Carrano” la gara contro il Licata, valevole per il 27° turno. Poi le partite delle giornate numero 30, 31 e 32. Il 2 giugno sempre nello stesso impianto intreccio per la Polisportiva con i calabresi del Rende mentre il 6 trasferta sul campo del Marina di Ragusa per chiudere poi il 9 contro il Sant’Agata nuovamente a Santa Maria di Castellabate. Queste ultime tre squadre sono tutte dietro i giallorossi in classifica, essendo penultima, terzultima e quartultima, messa meglio il Licata che però ha 4 punti in più di Capozzoli e compagni ma con 3 gare giocate in più. Possibilità quindi per la società cara al presidente Francesco Tavassi di guadagnare qualche posizione in classifica