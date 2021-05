Cilento, aree interne senza segnale Rai: caso in Parlamento

VALLO DELLA LUCANIA. Una interrogazione della senatrice Felicia Gaudiano, sottoscritta anche dal collega pentastallato Franco Castiello, per evidenziare i disagi dovuti “all’assenza totale del segnale RAI in molti comuni delle aree interne”.

L’inconveniente impedisce di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo, nonostante il pagamento del canone RAI da parte dei cittadini e l’acquisto, a proprie spese, di appositi decoder per la ricezione del segnale.

“Tale disservizio comporta una grave lesione del diritto all’informazione, che merita di essere controbilanciato, qualora non si renda possibile la risoluzione sul piano tecnico del problema – osserva il senatore Castiello – Per tale motivo la senatrice Gaudiano ha depositato un disegno di legge (AS 1290) affinché sia prevista una specifica esenzione dal pagamento del canone Rai in caso di mancata ricezione del segnale. È paradossale che si debba pagare il canone in mancanza del servizio”.

“Abbiamo richiesto al Direttore Generale della RAI di procedere in tempi brevi ad effettuare una opportuna, quanto necessaria, ricognizione delle aree non coperte dal segnale televisivo RAI al fine di quantificare e mappare con precisione i territori interessati e la platea dei cittadini vittime del disservizio”, conclude il senatore di Vallo della Lucania.