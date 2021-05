Vallo: campi da tennis a Cafasso, al via iter per la concessione

VALLO DELLA LUCANIA. Gli uffici comunali hanno pubblicato l’avviso pubblico per l’affidamento in gestione dei tre campi da tennis di via Cafasso. L’indirizzo era stato dato dall’amministrazione comunale in seguito alla scadenza della precedente concessione.

Di qui la una nuova gara per la concessione a privati (canone annuo fissato in 1842 euro) fino al 2026.

Campi da tennis: il bando del Comune

A carico dell’amministrazione resteranno solo gli interventi di manutenzione straordinaria. Nei mesi scorsi l’esecutivo ha stabilito gli elementi di valutazione per la graduatoria: un punto verrà assegnato per ogni anno di regolare gestione (fino ad un massimo di dieci), 0,25 per ogni iscritto F.I.T. e 5 punti per un sodalizio con sede nel comune di Vallo della Lucania.

Le modalità di presentazione delle domande

I concorrenti dovranno inoltre presentare due buste: nella A con la documentazione amministrativa, nella B con l’offerta tecnica di gestione dell’impianto specificando cosa viene fatto per garantire l’accessibilità a tutti, per il servizio di vigilanza, per la pulizia dell’impianto e quali sono le attività sportive che si intendono praticare.

Le tariffe per l’utilizzo della struttura dovranno essere approvate dall’Amministrazione prima dell’affidamento definitivo dell’impianto.

Sul sito istituzionale dell’Ente è presente il modulo per la domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento in gestione dei campo da tennis di Cafasso.