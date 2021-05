Orria presto avrà la biblioteca: al via l’iniziativa per donare un libro

ORRIA. La biblioteca è uno dei servizi che in un comune non dovrebbe mai mancare. Uno strumento di arricchimento della comunità e di crescita culturale. Presto ad Orria ne sarà attivata una e in vista di questa data il Comune, in collaborazione con la Proloco Paolo De Matteis, ha deciso di lanciare l’iniziativa “Dona un libro alla comunità”.

L’obiettivo è di incrementare il patrimonio librario a disposizione del territorio attraverso l’onorevole pratica del dono.

Le parole del presidente della Repubblica sono sposate anche dal Comune poiché, come ricorda il consigliere Carmelo Infante, “Leggere è sinonimo di libertà. I latini chiamavano liber il manoscritto, il libro. Liber, come il sostantivo e l’aggettivo che definivano l’uomo libero. Il sapere è condizione di libertà. Perché è condizione del pensiero. Le riflessioni e le passioni che la lettura suscita costituiscono un ponte verso il futuro. E, oggi, abbiamo grande bisogno di pensare al futuro, di progettarlo e di immaginarlo”.

L’iniziativa l’amministrazione è pronta a lanciare nasce dalla volontà di fare del Comune di Orria un polo culturale di riferimento per tutto il Cilento interno: “ci aspettiamo una grande partecipazione da parte di tutta la comunità, perché la cultura, l’arte e la lettura sono la nostra forza è la nostra libertà”, spiega Infante.