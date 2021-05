Piazzetta contesa ad Agropoli: scatta la protesta dei cittadini

AGROPOLI. Una protesta pacifica e silenziosa per manifestare la contrarietà al procedimento con cui un condominio punta ad acquisire la proprietà di una piazzetta del centro storico e al contempo per chiedere che il Comune si interessi all’area, come ha dimenticato di fare negli ultimi anni. E’ l’iniziativa di alcuni cittadini all’indomani della notizia dell’avvio del procedimento dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania (leggi qui).

Piazzetta contesa: la protesta dei cittadini

“Perdere uno dei balconi sul mare più belli del nostro paese sarebbe una vergogna – dice Eleonora Zccaria, promotrice dell’iniziativa – La piazzetta sugli scaloni, che precede la porta del borgo antico è suolo pubblico. Tutti noi Agropolesi abbiamo il diritto di lottare per difenderla e

abbiamo il dovere di proteggerla”.

La manifestazione

Venerdì 28 maggio, alle ore 18.30, i cittadini si raduneranno presso la piazzetta adiacente alla porta di accesso al borgo antico. La protesta consisterà nell’affacciarsi dalla terrazza per godere dello straordinario panorama sul porto di Agropoli.

“Ognuno di noi se vuole potrà esprimere un pensiero sul tentativo di privatizzazione. Attueremo un’occupazione simbolica mantenendo le distanze per il covid 19, come previsto per legge”, spiega Eleonora Zaccaria.

All’iniziativa sono invitati il sindaco, gli assessori, tutti i consiglieri comunali e tutta la cittadinanza.

La posizione dei privati

L’amministrazione comunale, intanto, sembra aver trovato un accordo con i privati per far cessare l’azione legale. In questo caso l’Ente avrebbe l’obbligo morale di valorizzare quell’area, senza lasciarla nel dimenticatoio come accaduto fino ad ora.