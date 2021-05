Piazzetta contesa ad Agropoli, Coppola: chiarita questione con i privati

AGROPOLI. Passo indietro dei privati per la questione della piazzetta adiacente la porta d’accesso al borgo antico. Lo ha reso noto il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, rispondendo alle polemiche dei cittadini conseguenti alla richiesta di alcuni residenti di acquisire l’area per usucapione.

«Chi aveva fatto causa ha fatto un passo indietro – ha annunciato Coppola – In questi giorni gli avvocati si incontreranno e risolveranno la questione».

Il primo cittadino non ha mancato di criticare chi, per venerdì prossimo, aveva organizzato una manifestazione di protesta (leggi qui).

«A chi ha questo atteggiamento di rivolta su questioni di minima importanza dico state tranquilli: anche col ragionamento si può arrivare ad un risultato – ha detto il primo cittadino – L’abbiamo fatto e la questione l’abbiamo chiarita».

«Chi si vuole impegnare per la fiaccolata a difesa della piazzetta utilizzi le stesse energie per fare una campagna sulla vaccinazione – ha concluso il primo cittadino – C’è ancora gente che non si vuole vaccinare».