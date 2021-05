Vallo della Lucania: il web “elegge” sindaco Marcello Ametrano

Marcello Ametrano è per il web il futuro sindaco di Vallo della Lucania. E’ quanto emerge da un sondaggio lanciato da InfoCilento.it e che si è concluso ieri. In vista delle elezioni amministrative avevamo chiesto agli utenti chi avrebbero votato come futuro sindaco (leggi qui). Il 42,11% ha votato per Marcello Ametrano, a cui provano a tenere botta Genny De Cesare con il 14,08% delle preferenze e Antonio Bruno con il 11,03%.

L’ex sindaco Antonio Sansone e Nicola Botti ottengono rispettivamente il 7,05 e il 6,09% delle preferenze del web; Francesco Maiese si ferma al 6,05. C’è infine un 13,14% che ha votato “altro”. Hanno votato poco più di 4200 utenti.

Si ricorda che il sondaggio non ha valore statistico ma puramente indicativo. E’ possibile votare una sola volta; i voti provenienti dal medesimo utente non sono stati calcolati.