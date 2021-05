Sondaggio: chi voteresti come futuro sindaco di Vallo della Lucania?

Tra i 24 centri del Cilento, Vallo di Diano e Alburni chiamati alle urne nel 2021 c’è anche Vallo della Lucania. Insieme a Castellabate è il comune più grande dove bisognerà eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Antonio Aloia non sarà protagonista delle amministrative. Dopo due mandati alla guida della città dovrà cedere il passo e probabilmente non sarà candidato neanche come consigliere comunale.

Da mesi è dunque iniziata la caccia al nome del successore in seno all’attuale maggioranza. Il primo a fare un passo avanti è stato Marcello Ametrano che nei mesi scorsi aveva manifestato la sua disponibilità a presentarsi alla guida di una coalizione. Ma c’è anche il nome dell’assessore Genny De Cesare tra papabili. Con lei si proseguirebbe nel segno della continuità amministrativa.

Sotto il profilo mediatico tra i più attivi c’è il consigliere di minoranza uscente Nicola Botti (La forza del Futuro – Pd) che dopo cinque anni di opposizione è pronto ad essere l’alternativa. Si propone nel segno della discontinuità anche Francesco Maiese che già nell’inverno scorso aveva lanciato la sua candidatura.

Un altro profilo che sta provando a dialogare con varie forze politiche locali è quello di Antonio Bruno. Potrebbe tornare in campo, infine, anche Antonio Sansone che la carica di sindaco l’ha già ricoperta e non disdegnerebbe un nuovo impegno politico.

Resta il rebus del Movimento 5 Stelle che certamente sarà in campo con una sua lista; il candidato sindaco, però, non è stato ancora designato.

Alla luce di questo quadro vi chiediamo: chi votereste come futuro sindaco di Vallo della Lucania?

