Laurito: volontari in azione, tornano fruibili gli antichi sentieri

LAURITO. Volontari in campo per la pulizia e la manutenzione del territorio. Protagonisti i componenti della Pro Loco di Laurito che sta lavorando alla sistemazione degli antichi sentieri. Nello specifico, approfittando delle scorse giornate dal clima primaverili, i volontari hanno provveduto alla manutenzione della via comunale adiacente alla fontana dell’Acqualina. Un cammino che da anni non veniva percorso ma che, complice la bellezza e la suggestione che sa regalare il paesaggio incontaminato, vale la pena rendere nuovamente fruibile.

Gli antichi sentieri nella rete dei Cammini Bizantini

«L’obiettivo è quello di mettere in connessione la fontana e l’area attrezzata con il Cammino di San Nilo, facente parte dei Cammini Bizantini, la rete di percorsi che collegano tra loro diversi borghi medievali dell’Appenino calabro-lucano, fra cui Laurito», spiegano dalla Pro Loco.

Una volta completata la sistemazione del sentiero, l’ultimo step consisterà nell’installazione della segnaletica per permettere a tutti di percorrerlo.

L’attività della Pro Loco si unisce a quella di altre associazioni del territorio che si stanno impegnando, così come il Comune la Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, per valorizzare i percorsi sentieristici, alcuni dei quali antichissimi.

Proprio nell’ambito delle iniziative finalizzate a promuovere l’escursionismo, Laurito nei giorni scorsi ha affidato all’associazione Get Cultantura di Rofrano il rifugio “Senerenne” che potrebbe divenire uno snodo importante per la fruizione dei sentieri montani del territorio.