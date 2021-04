Laurito: nuova vita per il rifugio montano “Serenelle”

Domenica mattina 2 maggio, presso il Rifugio montano “Serenelle”, di proprietà del Comune di Laurito, si terrà una breve cerimonia nel corso della quale saranno consegnate ufficialmente le chiavi della struttura all’Associazione GET Cultnatura di Rofrano, affiliata alla FIE – Federazione Italiana Escursionismo.



Il Comune di Laurito, attraverso un accordo sottoscritto con la suddetta Associazione, ha inteso dare una nuova opportunità al mondo delle associazioni e a quanti sono impegnati nell’escursionismo naturalistico.

Il comprensorio montano in cui è inserito il Rifugio Serenelle è compreso nella giogaia del Monte Sacro e ben si presta quale base di partenza per effettuare escursioni verso le vette del Monte Antilia, della piramide naturale del Campanaro Giungoli e verso la millenaria destinazione del Monte Sacro, attraverso un sentiero che si innesta sul percorso che da Rofrano porta verso il Santuario della Madonna di Novi.



La cerimonia di consegna delle chiavi del rifugio si terrà nel pieno rispetto della normativa da COVID 19, e prevede l’intervento del Sindaco di Laurito Avv. Vincenzo Speranza e del Presidente dell’Associazione GET Cultnatura.



Compatibilmente con le disposizioni sanitarie sul contrasto all’emergenza da Covid 19, sarà dato avvio ad un programma di valorizzazione della struttura, quale snodo per la fruizione dei sentieri montani del comprensorio di Laurito agli escursionisti che vorranno scegliere questo luogo come propria destinazione per svolgere attività escursionistica, didattica e di svago.