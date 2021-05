Piano traffico in corso Diaz: polemiche ad Agropoli

AGROPOLI. Sono entrate in vigore ormai da due mesi le nuove disposizioni per il traffico in via Diaz ma i residenti e gli operatori delle attività della zona sono tutt’altro che soddisfatti delle regole imposte per la circolazione e hanno già chiesto alle autorità di intervenire per ripristinare i precedenti sensi di marcia.

Il provvedimento preso lo scorso marzo dalla Polizia Municipale partiva dal presupposto che la doppia circolazione in corso Armando Diaz determinasse disagi: “la ridotta larghezza della carreggiata è causa di incroci malagevoli fra veicoli in direzioni contrapposte e di potenziale pericolo, soprattutto nel periodo estivo in cui il traffico aumenta in maniera esponenziale”, evidenziavano i caschi bianchi.

Di qui l’imposizione del senso unico a partire dall’incrocio con via Trento e in direzione di via Piave. Pertanto chi oggi vuole raggiungere Corso Diaz dalla strada principale, ovvero via Piave, deve percorrere via Napoli, via Salerno e quindi arrivare su via Diaz.

«Le auto sono costrette a districarsi tra vicoli stretti, che a causa della sosta selvaggia risultano ancora più angusti. E’ opportuno tornare al passato», è il commento di uno dei residenti.

«Se si garantisse un controllo sulla sosta e soprattutto se vi fossero più strisce bianche avremmo sicuramente meno caos, anche con il doppio senso di marcia. Abbiamo auto che circolano e parcheggiano nei vicoli alla disperata ricerca di quei pochi posti gratuiti che ci sono in città», il commento di un altro cittadino.