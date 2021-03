Circolazione alla Licina: nuove regole ad Agropoli

AGROPOLI. Novità per la circolazione in un’area a ridosso del centro. Con un provvedimento del comandante della Polizia Municipale, Sergio Cauceglia, è stato istituito il senso unico in un tratto di Corso Armando Diaz. Si tratta della strada che si interseca con via Piave e permette di raggiungere l’Hotel Caravella, diverse attività, una struttura balneare e la spiaggia della Licina. Con essa, inoltre, si congiungono una serie di arterie secondarie che arrivano nel centro cittadino e nel borgo antico.

Circolazione in Corso Armando Diaz: la necessità di modifiche

Attualmente la strada è a doppio senso di circolazione ma “la ridotta larghezza della carreggiata è causa di incroci malagevoli fra veicoli in direzioni contrapposte e di potenziale pericolo, soprattutto nel periodo estivo in cui il traffico aumenta in maniera esponenziale”, evidenziano dal comando di Polizia Municipale. Di qui la necessità di modificare la circolazione in corso Armando Diaz.

Le nuove regole

In corso Armando Diaz, a partire dall’intersezione con via Trento, è disposto l’obbligo di percorrenza a senso unico di marcia in direzione sudest per via Piave, con Stop all’incrocio e obbligo di dare la precedenza a chi circola sull’arteria principale.

Dall’incrocio con via Trento (direzione nordovest) resta il doppio senso di marcia ma con il divieto di sosta e fermata sul lato destro, verso l’Hotel Caravella.

In via Trento resta confermata l’attuale disciplina della circolazione, con obbligo di percorrenza a senso unico di marcia da via Salerno verso via Diaz.

In via Trieste obbligo di percorrenza a senso unico di marcia, direzione nord ovest verso via Salerno, con istituzione del divieto di sosta e fermata, lato destra, e con stop per dare precedenza a chi circola su via Salerno.

In via Napoli, infine, obbligo di percorrenza a senso unico di marcia da via Salerno verso via Diaz, con stop all’incrocio.