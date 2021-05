Mobilità esterna: avviso di selezione pubblica a Vallo della Lucania

VALLO DELLA LUCANIA. E’ stata indetta una selezione pubblica per il passaggio diretto di personale da altre Amministrazioni (trasferimento per mobilità volontaria). Nello specifico l’avviso è finalizzato alla copertura con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ed impiego a tempo pieno del posto di Categoria D – Posizione economica di accesso D1, profilo professionale di “Istruttore Direttivo Contabile”. Quest’ultimo si renderà vacante dal 01/06/2021.

L’interessato, oltre ai criteri previsti per legge, dovrà essere in possesso del titolo di studio per l’accesso al posto da ricoprire dall’esterno: Laurea di 1° livello (laurea triennale) in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, (classe L18), Scienze Economiche (classe L33), Scienze dei servizi giuridici (L14), Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (classe L16) ovvero Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in Economia e commercio e titoli equipollenti, o equiparata Laurea Magistrale (DM n. 270/2004) o Laurea specialistica (DM n. 509/1999).

Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e per coloro che hanno conseguito il titolo all’estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente o dichiarato equivalente.

E ancora: bisognerà conoscere una lingua straniera, conoscere le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse ed essere in possesso dell’assenso preventivo al trasferimento in mobilità volontaria presso il Comune di Vallo della Lucania rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza da allegare alla domanda di ammissione alla selezione.

C’è tempo per rispondere all’avviso entro 30 giorni dalla pubblicazione (5 maggio).